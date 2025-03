Le Soleil : Mody Niang démissionne de son poste de PCA pour des raisons de...

Mody Niang n’est plus le président du conseil d’administration (PCA) de la Société sénégalaise de presse et de publicité (SSPP), éditrice du quotidien national Le Soleil. Nommé en août 2024 par le président Bassirou Diomaye Faye, il a présenté sa démission, selon des informations relayées par Le Témoin.



Dans une déclaration reprise par le journal, l’ancien dirigeant justifie son départ par des raisons de santé : « J’ai pris service le 6 septembre et, peu après, j’ai réalisé que je ne serais pas en mesure d’assurer cette mission avec l’efficacité attendue par le président de la République, le Premier ministre [Ousmane Sonko] et le directeur général du journal [Lamine Niang]. »



Mody Niang tient également à lever toute équivoque concernant les motivations de sa décision : « Je précise à l’intention de tous mes compatriotes que ma démission n’a aucun lien, absolument aucun, avec mon engagement à soutenir Ousmane Sonko et le Pastef. »