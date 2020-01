« Le Soleil »: Yakham Mbaye vire le journaliste Serigne Mansour Sy Cissé

Le Directeur général du quotidien national « Le Soleil »Yakham Mbaye fait le ménage de la rédaction. Avec des rapports parfois heurtés avec les journalistes, il a cette fois-ci pris une mesure radicale en licenciant le journaliste-reporter Serigne Mansour Sy Cissé. Et c’est l’intéressé même qui a fait l’annonce sur sa page Facebook. Il s’agit du journaliste Serigne Mansour Sy Cissé .



« Yaakham Mabye vient de me licencier avec après un CDI. Je rends grâce à Dieu », s'est-il exprimé.





Pour le moment, on ne connait pas encore les motifs qui ont poussé au licenciement de notre confrère. Et pour ceux qui ne connaissent Serigne Mansour Sy Cissé, il est l’auteur du livre intitulé « Echographie du mannequinat au Sénégal: Entre avances et pénétrations » .