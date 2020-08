Le Sytjust décret un nouveau mot d’ordre de 72 heures à partir de lundi

Le bras de fer continue, entre les travailleurs de la justice et leur ministre de tutelle. Au détriment des justiciables sénégalais. Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a de nouveau décrété 72 heures de grève renouvelables couvrant les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 août 2020, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



« La lutte et la résistance sont l'unique issue de secours pour les travailleurs de la Justice contre l'agression du gouvernement qui foule impunément aux pieds les droits acquis des travailleurs de la Justice comme si ces derniers étaient moins que des citoyens sénégalais », affirme le Sytjust dans le document.



Avant d’ajouter: « Face à cette injustice avec son lot de préjudices matériels et moraux, les travailleurs de la Justice sont déterminés à mener la lutte pour leur dignité, au nom du droit et de la vérité ».