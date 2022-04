Le TER a transporté 5 millions de passagers et généré 3 milliards de FCFA en 100 jours (ministre)

Durant ces 100 jours d'exploitation commerciale, le Train Express régional (Ter) a transporté cinq (5) millions de passagers et a généré trois (3) milliards de FCFA comme recette. Ces chiffres ont été livrés par le ministre des Transports, Mansour Faye, ce jeudi, en marge d'une conférence de presse du Gouvernement.



« Le TER a eu 100 jours d'exploitation commerciale le 27 avril 2022. Si on met de côté les trois semaines de gratuité, c'est à dire le jour de l'inauguration du Ter le 27 décembre jusqu'au 17 janvier nous pouvons dire que 5 millions de passagers ont été transportés. En moyenne c'est 50.000 passagers transportés par jour. En terme de recettes, 3 milliards FCfa ont été générés par le TER", soutient le ministre des Transports.



Selon Mansour Faye, ces chiffres traduisent la "satisfaction des usagers" qui ont vu leur "quotidien changé en termes de gain de temps et aussi en terme d'économie."



Rapportant les éléments obtenus de l'Apix, le ministre Mansour Faye rend compte que sur les 15 trains disponibles, 12 sont mis en circulation. Ainsi il annonce que les trois qui restent seront mis en circulation dans les meilleurs délais.



Le ministre promet que le nombre de trains va monter d'autant plus qu'il y a "une forte affluence". Ainsi des mesures supplémentaires seront mises en place. Des gares seront aménagées pour soulager les usagers qui trouvent du mal à garer leur véhicule. Pour toutes préoccupations, « une réponse sera apportée dans les meilleurs délais ».