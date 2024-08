Le TER entre Diass et Diamniadio sera opérationnel dès juillet 2025 (Dg APIX)

Le directeur général de l’APIX, Bakary Séga Bathily, a annoncé que la mise en service commerciale de l’axe Diass-Diamniadio du Train Express Régional (TER) débutera en juillet 2025. Cette deuxième phase du TER, qui reliera Diamniadio à Diass sur 19 kilomètres est estimée à 253 milliards de francs CFA.



« Les entreprises chargées de la construction de cette phase travaillent dans un cadre amélioré, ce qui leur permet de délivrer l’ouvrage à temps. C’est à saluer », a-t-il déclaré lors d’une visite de chantier sur le tronçon Diamniadio-AIBD.



Pour cette nouvelle voie ferroviaire, l’État du Sénégal, sous la présidence de Macky Sall, avait fait appel à Alstom, une société française spécialisée dans les chemins de fer. À en croire l'Aps, le contrat signé en 2016 et le coût du TER avaient suscité de vives critiques, certains opposants politiques estimant que l’ouvrage était trop coûteux et même surfacturé.

Inauguré en décembre 2021, le Train Express Régional transporte quotidiennement des milliers de passagers entre Dakar et Diamniadio. Le chantier visité par le directeur général de l’APIX est une extension de cette voie ferroviaire, reliant Diamniadio à l’aéroport international de Diass.