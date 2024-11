Le Tchad annonce rompre ses accords de coopération de défense avec la France

Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France, et révisé en 2019. Sans, pour le moment, donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. L'annonce n'a pas été faite pendant la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dans le pays, mais quelques heures après son départ.



« Le Gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française », a déclaré Abderaman Koulamallah dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère.



Le ministre tchadien des Affaires étrangères estime que le Tchad veut évoluer, mais que la France reste un partenaire essentiel, rapporte notre correspondant à Ndjamena, Carol Valade. Lors de sa visite, le ministre français Jean-Nöel Barrot n’a pas abordé le sujet. Lors de la déclaration commune à l’issue de la rencontre, son homologue tchadien Abderaman Koulamallah a simplement glissé que « la France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri ».



Ndjamena assure que les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées. « Le Gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations », ajoute le communiqué du ministère, qui espère « une transition harmonieuse » et reste « ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat ».