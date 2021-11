Le Terminal VIP Hayoma démarre officiellement ses activités à l’AIBD

Ce Terminal privé est un facilitateur à l’endroit des voyageurs d’affaires et privés. Il se démarque par la présence des services de police, de gendarmerie et de douane en son sein, et offre un fast tracking qui vient répondre à la demande de clients de plus en plus exigeants, en quête de plus de fluidité, de services personnalisés, de sérénité et de confort lors de leurs déplacements aériens.



Le Terminal VIP est situé à 400 mètres du Terminal principal et s’étend sur une superficie de plus de 400 m² jouxtant le Salon d’Honneur. Entièrement climatisé, il dispose de différents espaces d’attente avec des salons confortables, des toilettes, d’une douche, d’une salle de culte ainsi que d’un bar.



La société Hayoma est experte dans le domaine des prestations d’accueil et d’assistance aéroportuaires haut de gamme, comme elle l’a démontré à l’ancien aéroport Léopold Sedar Senghor où elle avait mis en place un terminal du même nom.



Le Terminal Hayoma est accessible aussi bien à l’arrivée qu’au départ et accueille les passagers VIP tels que ceux des jets privés. Les passagers sont pris en charge dès leur arrivée à l’aéroport où ils sont accueillis avec une hôtesse et un groom. Ils effectuent leurs formalités à l’intérieur de Hayoma, où ils peuvent profiter du bar et des diverses commodités avant leur embarquement ou leur débarquement.

Dans le cadre d’un partenariat issu de la convention signée entre les sociétés LAS (Limak-Aibd-Summa) SA et HAYOMA SASU, l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), à l’instar de plusieurs grands aéroports internationaux dans le monde, s’est doté d’une nouvelle infrastructure : le Terminal VIP Hayoma.