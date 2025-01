Le Togo Envisage de rejoindre l'Alliance des Etats du Sahel (AES)

Le Togo envisage d'adhérer à l'Alliance des Etats du Sahel (AES). L'organisation régionale qui regroupe actuellement le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C’est ce qu’a indiqué Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Togo, lors d'un entretien avec la chaîne de télévision Voxafrica.



Lors de cet entretien, le ministre a précisé que l'adhésion du Togo à l'AES n'était pas une option exclue. « Le peuple togolais soutient l'idée de cette adhésion », a-t-il affirmé, tout en soulignant que la décision finale reviendrait au Président Faure Gnassingbé. Cette déclaration reflète l'importance que le Togo accorde à cette perspective, qui pourrait renforcer son rôle dans la région.



Le Togo, avec son accès stratégique à la mer grâce au port de Lomé, pourrait apporter une contribution significative à l'AES, surtout pour ses membres actuels, qui sont tous des pays enclavés. Le port de Lomé serait un atout majeur pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, leur offrant un accès plus direct aux routes maritimes internationales et facilitant ainsi leurs échanges commerciaux.



Lors de l'interview, Robert Dussey a également abordé la question du leadership en Afrique. Il a exprimé son soutien au Président malien Assimi Goïta, estimant qu’il représentait une chance pour le Mali. Le ministre a souligné que l'Afrique était souvent utilisée par les grandes puissances, un phénomène qu'il juge inacceptable et qu'il souhaite voir changer.