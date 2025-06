IA: Perplexity menacé de poursuites par la BBC pour usage non autorisé de ses contenus

Dans un communiqué publié le 20 juin 2025, la BBC affirme que certaines parties de ses articles ont été reproduites mot à mot par Perplexity, sans autorisation. Le média britannique estime que « l’outil de Perplexity entre en concurrence directe avec les services proposés par la BBC ». Au-delà de la simple reproduction de contenus, la BBC accuse aussi la startup de porter atteinte à son image, pointant des reprises de contenus « non factuellement justes ».



Perplexity AI se présente à la fois comme un moteur de recherche assisté par intelligence artificielle et un assistant conversationnel, à l’image de ChatGPT. Sa particularité : la recherche en ligne intégrée. Lorsqu’un utilisateur pose une question, Perplexity interroge des sites web en temps réel, comme le fait Google. Parmi ses sources : des médias qui ne voient pas tous cette démarche d’un bon œil. La startup est déjà en litige avec le New York Post et le Wall Street Journal pour des faits similaires.



Les médias, pas les favoris de l’IA

Une récente étude américaine relativise cependant le poids réel des médias traditionnels dans les moteurs IA. Selon cette recherche, les IA privilégient d'autres types de sources, comme les forums ou les plateformes sociales.



Chez Perplexity, aucune rédaction traditionnelle n’apparaît parmi ses principales sources. Le podium est occupé par Reddit, YouTube ou encore TripAdvisor.