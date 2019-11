Le Train Express régional ne peut plus être mis en service à partir du 30 novembre (ministre)

Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique a révélé que Train Express Régional dont la mise en service était prévue le 30 novembre 2019 ne peut plus être à cette date, évoquant la complexité du projet, lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm ce dimanche.



« La date du 30 novembre ce n’est plus possible. Il faut s’en rendre compte aussi, quelque fois on énonce des choses et on a la volonté de le faire et à date échue ça n’arrive pas. Il faut avoir de la tolérance aussi. Nous ne sommes pas superman, nous des politiques publiques et des projets complexes avec beaucoup de prestataires. Si à un moment donné nous n’y arrivons pas, c’est la première fois qu’on a un projet de cette taille là. Aujourd’hui, trois ou quatre mois de plus, je ne vois pas la différence », explique-t-il.



Selon le ministre, le plus important c’est de sortir les dakarois de l’usage des transports en commun dans des conditions précaires. « Ce sont des projets complexes et il peut y avoir des dysfonctionnements et peut être d’ici la fin de l’année le projet fonctionnera », espère-t-il.