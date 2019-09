Le Zimbabwe rend un dernier hommage à Mugabe

Son successeur Emmerson Mnangagwa et plusieurs chefs d'Etat africains, en fonction ou à la retraite, se sont installés en milieu de matinée à la tribune officielle du stade national des sports de la capitale Harare pour une cérémonie de quatre heures.



Parmi eux, le sud-africain Cyril Ramaphosa, Uhuru Kenyatta du Kenya et l'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema.



Des militants de la Zanu Pf ont aussi rendu hommage à Mugabe. Ils ont chanté et dansé dans les gradins du stade national de Harare.



Robert Mugabe est mort le 6 septembre à 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années.



Il a été contraint à la démission il y a deux ans par un coup de force de l'armée et de son parti.