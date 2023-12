Le bonheur est dans le pré. La chronique de KACCOR sur l'investiture de Amadou Ba

Joli décor que celui du Conseil national transformé en congrès extraordinaire d’investiture tenu hier par la formation au pouvoir. Toutes les affaires de la République s’étaient arrêtées avec la présence au King Fahd du Chef, son Premier ministre, ses ministres, ses députés et Dg. Sans compter les membres de la foultitude d’institutions et autres machins créés pour caser une clientèle politique pléthorique et gloutonne. Il y avait foule.



Les souteneurs intéressés voulaient également montrer leur force de frappe. Ils ont bien raison de se positionner en pensant au partage ou à la redistribution du gâteau en cas de victoire. Des fossiles aux jeunes en passant par les papys, toutes les générations étaient représentées. Ce même si, parmi les souteneurs du dauphin du Chef, certains avaient des mines d’enterrement. Vous voulez des photos ?



Une belle ambiance avec Diego dans ses œuvres et dans son aplatissement. C’est son choix et personne ne peut lui interdire de chercher sa pitance au moment où ses pairs artistes réclament la rémunération pour copies privées. Il a dû en toucher mot à celui dont il chantait les louanges et vers qui les artistes se sont tournés pour l’effectivité de cette vieille doléance votée depuis... 2008. Ce qui pourrait les sortir de leur misère.



Et apparemment, les gens de l’armée mexicaine, eux, sont heureux et ne connaissent pas des lendemains difficiles comme nos valeureux artistes. C’est aussi ça le bonheur d’être au pouvoir 12 ans durant. Un pouvoir qu’ils vont devoir remettre en jeu mais auquel ils s’accrochent comme s’il leur revenait de droit. Leur candidat va devoir en passer par une élection de toutes les incertitudes dès lors qu’à ce jour, personne ne sait qui seront

ses adversaires. Une situation inédite dans l’histoire politique de ce charmant pays des paradoxes.



D’ailleurs rien n’est clair et tout est si embrouillé et nébuleux que des sénateurs américains demandent des garanties démocratiques au Chef. Ce qui est une gifle pour un pays à

la démocratie jadis chantée. C’est parce que l’environnement politique s’est bien dégradé dans ce cher Sénégal. Quand ces sénateurs appellent Dakar à lever sans délai les restrictions sur la liberté de manifestation pacifique et le droit à une information libre et qu’ils exigent également la libération immédiate des personnes emprisonnées pour des faits liés à l'exercice de leurs libertés fondamentales, cela prouve incontestablement que notre démocratie est bien malade.



Mais bon, ne gâchons pas les fêtes de fin d’année. Ce weekend, c’est Noël. Paix aux hommes de bonne volonté ! Bonne fête, amusez-vous bien, chers compatriotes. Le chef et son armée mexicaine ont donné le top départ hier au King Fahd en « s’enjaillant ». Il ne nous reste plus qu’à les imiter si nous avons le

cœur à fêter dans cette ambiance si morose !



Par KACCOR, Le Témoin