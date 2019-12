Le budget 2020 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement arrêté à plus de 114 milliards FCFA

Le budget 2020 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement est arrêté 113.329.743.144 francs CFA, pour des autorisations d’engagement de 1.053.955.504.323 francs CFA, indique le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale, parcouru par l'Aps.



La discussion générale qui a démarré lundi, et est dirigée par la vice-présidente de l’Assemblée nationale Aissatou Sow Diawara, en présence du ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, venu défendre ce projet de budget au nom du gouvernement.



Selon le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale, le budget 2020 du ministère ministère de l’Eau et de l’Assainissement est structuré autour de quatre programmes, dont celui intitulé "pilotage, coordination et gestion administrative".



Il y a aussi le "programme 2 accès à l’eau potable", le "programme 3 :assainissement et gestion des eaux pluviales" et le "programme 4 : gestion intégrée des ressources en eau".