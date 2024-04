Le bureau d’Administration des greffes du TGI de Thiès cambriolé à deux reprises pendant le mois

Malgré l'important dispositif de sécurité déployé au Tribunal de grande instance (TGI) de Thiès, il y a eu deux (2) cambriolages en l'espace de trois semaines. Lors du premier cambriolage, les malfaiteurs ont dévalisé simultanément le bureau de l'Administration des greffes et le bureau des Archives. Selon des sources de L'Observateur, « les policiers préposés à la sécurité des lieux étaient en poste, mais les malfaiteurs ont réussi à s'introduire discrètement dans les locaux du tribunal. Une fois à l'intérieur, ils ont tranquillement défoncé la porte principale du bâtiment abritant ces deux bureaux visités ».



À en croire le journal, les cambrioleurs ont fouillé plusieurs dossiers jugés, déchirant certains contenant des documents importants, avant d'emporter une certaine somme d'argent du bureau de l'Administration des greffes. Les mis en causes sont décrit « comme des habitués des lieux, à la recherche d'un dossier spécifique. »



Après ce premier cambriolage, une enquête a été ouverte. Alors que des investigations sont en cours pour élucider, un autre cambriolage a été perpétré dans le même tribunal. Cette fois-ci, les cambrioleurs ont ciblé uniquement le bureau de l'Administration des greffes. Comme lors de la première fois, les visiteurs ont défoncé la porte principale du bâtiment avant de dévaliser le bureau.



« Cette affaire est louche. Ce qui m'étonne, c'est la commission de ces deux cambriolages à l'insu du dispositif de police, en place de jour comme de nuit, pour justement empêcher ce type de forfaits. Pour ce deuxième cambriolage, le préjudice n'est pas encore évalué », a déploré un membre anonyme du Palais de justice.



Selon des sources policières, l'enquête ouverte pour élucider ce second cambriolage, qui inquiète les travailleurs, a été confiée aux limiers de la police scientifique.