Le candidat Madické Niang enflamme la toile: il lance le Hashtag #TwitterTodj, promet un Live s'il atteint 10 mille abonnés et...

Bon, #Twitter il paraît que je suis votre cdt préféré cela va droit au cœur. Je vois les « tonton » et les « papa » Madické. Cela me touche énormément. Je veux faire un live pour vous remercier. Mais, il faut d’abord que mon compte atteignent 10k. Max de retweets !#TwitterTodj pic.twitter.com/dN28A92pSw

— Madické Niang (@madicke2019) 12 février 2019



Je viens de lancer le hashtag #TwitterTodj il y’a quelques minutes. Au même titre que #Kebetu je veux qu’il fasse le tour du monde. Tout ce qui me soutiennent peuvent le placer. Merci chers compatriotes !#TwitterTodj

— Madické Niang (@madicke2019) 12 février 2019



Le candidat le plus "aimé" par les internautes à cette étape de la campagne électorale est sans doute Madické Niang avec ses vidéos et ses discours transformés en satire sur la toile. Certainement conscient de sa "nouvelle forme de popularité", le leader de la coalition Madické 2019, s'est lancé dans une quête d'abonnés en promettant à tous les internautes qui lui ont témoigné leur sympathie une vidéo "Live" de remerciement. Mais il y a une condition, il faut que "Tonton Madické" atteigne la barre des 10 mille followers (abonnés) sur le Réseaux social.Quelques instants après cette surprenante publication, le candidat revient avec une autre plus étonnante. cette fois-ci, Madické Niang annonce le lancement de son Hashtag #TwitterTodj et veut concurrencer celui de #Kebetu...A l'heure où c'est lignes sont publiées, certains internautes se demandent si quelqu'un n'a pas piraté le compte Twitter de "Tonton" Madické. Il semblerait bien que non. Et puis, dans ce contexte très tendu de violence électorale, qui peut cracher sur un candidat de cette trempe ? Qui...