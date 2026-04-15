Le célèbre média BBC annonce la suppression de 2.000 emplois, soit 10% de ses effectifs

Basé à Londres et fondé en 1922, le célèbre média British Broadcasting Corporation (BBC) a décidé de supprimer 2.000 emplois, soit environ 10% de ses effectifs, afin de réduire ses coûts au cours des trois prochaines années. Cette initiative de restructuration représente la plus grande vague de licenciements au sein du groupe audiovisuel depuis 15 ans.
Selon plusieurs médias britanniques dont la chaîne Sky News, ces suppressions d'emplois ont été annoncées au personnel, ce mercredi 15 avril. Cette annonce fait suite à la nomination de Matt Brittin, ancien cadre de Google, au poste de directeur général. Il succède à Tim Davie qui occupait ce poste depuis 2020.
Selon plusieurs médias britanniques dont la chaîne Sky News, ces suppressions d'emplois ont été annoncées au personnel, ce mercredi 15 avril. Cette annonce fait suite à la nomination de Matt Brittin, ancien cadre de Google, au poste de directeur général. Il succède à Tim Davie qui occupait ce poste depuis 2020.
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