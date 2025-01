Le cessez-le-feu à Gaza entre en vigueur après plusieurs heures de retard

Ce qu'il faut retenir

■ Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur à 9h15 TU ce dimanche matin. Prévu initialement à 06h30 TU, sa mise en place a été repoussée de quelques heures, le mouvement palestinien ayant tardé à remettre la liste d'otages devant être libérés dans la journée « pour des raisons techniques ». Dans l'intervalle, l'armée israélienne a mené des raids meurtriers dans la bande de Gaza, faisant une dizaine de morts.



■ Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés, dans une première phase étalée sur six semaines. En échange, Israël va libérer 737 prisonniers palestiniens. Ce dimanche, il est question d'une première libération de 95 détenus palestiniens contre trois otages israéliens. Il s'agit de trois civiles : Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher.



■ Pendant la première phase seront négociées les modalités de la deuxième, qui doit permettre la libération des derniers otages. Cela avant la troisième et dernière étape consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts en captivité. Mais le processus est fragile et peut se bloquer à chaque étape.



■ Pour sa première prise de parole en amont du cessez-le-feu, le Premier ministre s'est adressé aux Israéliens dans un discours télévisé samedi 18 janvier au soir. Benyamin Netanyahu a mis en garde qu'il s'agissait « d'un cessez-le-feu provisoire » et qu'Israël se gardait « le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des États-Unis ».



Des camions d'aide humanitaire traversent la frontière égypto-israélienne



Deux cents camions d'aide humanitaire à destination de Gaza ont déjà traversé la frontière égypto-israélienne. Ils sont fouillés dans les points de passage israélien de Kerem Shalom et Nitzana. Les camions transportent de la nourriture, des médicaments, des tentes, des couvertures. Six camions citernes sont aussi fouillés avant d'entrer à Gaza fournir du carburant pour les générateurs. Près de 2 000 camions d'aide humanitaire attendent à Rafah tandis que d'autres sont stationnés à el-Arich à une cinquantaine de kilomètres. Arich avec son port et son aéroport est un hub pour l'aide internationale.



Des milliers de Palestiniens déplacés sur le chemin du retour après la trêve



Des milliers de Palestiniens déplacés par la guerre ont pris la route pour rentrer chez eux dimanche dans la bande de Gaza après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas, ont constaté des journalistes de l'AFP. A la mi-journée, des milliers de personnes arrivaient à Jabalia à partir de Gaza City, dans le nord du territoire palestinien. D'autres mouvements de retour de la population ont été observés dans les secteurs de Rafah et Khan Younès, selon des témoignages recueillis par téléphone.