Le cheikh arrive en France après l'annonce de Mbappé

Pas de panique, puisque le propriétaire du Paris Saint-Germain avait déjà prévu de se rendre à la capitale dans les prochains jours afin d'assister à Roland-Garros, et pour régler des détails concernant le club.



Mais Tamim bin Hamad Al-Thani pourrait bien avoir plus de travail que prévu. Après une fin de saison décevante pour le PSG et la récente annonce de Kylian Mbappé, le PSG va devoir donner un coup de poing sur la table.



Selon les médias français comme 'RMC Sport', l'émir du Quatar avait déjà organisé son arrivée pour évoquer des dossiers de mercato comme les possibles départ de Thomas Meunier ou encore Edinson Cavani.



Les problèmes de productivité et de résultat du PSG ont une nouvelle fois fait parler cette saison et l'émir devra prendre des décisions pour tenter de faire remonter la cote de son club pour la saison prochaine, et gérer à la fois le fair-play financier et les dossiers chauds du mercato.



En commençant par Kylian Mbappé, qui a clairement menacé de quitter le club lors de la cérémonie des trophées de l'UNFP ce dimanche soir.