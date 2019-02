Le classement des top buteurs européens : Mbaye Diagne reprend son trône de leader sur Messi

Comme chaque lundi, Footmercato dévoile le classement des meilleurs buteurs européens. Lors du précédent compte rendu, Lionel Messi avait pris le pouvoir suite à un doublé. Sept jours plus tard, il doit laisser son trône de leader à Mbaye Diagne. Pour son premier match de championnat avec Galatasaray, l’attaquant sénégalais a eu l’occasion de frapper un penalty. Il n’a pas tremblé et inscrit son premier but avec sa nouvelle formation. Grâce à cette réalisation, il compte pas moins de 21 buts en 18 matches et double de justesse Lionel Messi.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 11/02/2019 1) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 21 buts en 18 matches (1620 minutes)

2) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 21 buts en 21 matches (1707 minutes)

3) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 20 buts en 21 matches (1890 minutes)

4) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) - 19 buts en 24 matches (1961 minutes)

5) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 18 buts en 17 matches (1320 minutes)



6) Cristiano Ronaldo (34 ans/Juventus/Portugal) - 18 buts en 23 matches (1995 minutes)

7) Edinson Cavani (31 ans/Paris Saint-Germain/Uruguay) - 17 buts en 16 matches (1306 minutes)

8) Sergio Agüero (30 ans/Manchester City/Argentine) - 17 buts en 23 matches (1677 minutes)

9) Mohamed Salah (26 ans/Liverpool/Egypte) - 17 buts en 26 matches (2209 minutes)



10) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 16 buts en 22 matches (1903 minutes)