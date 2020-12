Le classement des top buteurs européens sans Messi et Ronaldo

Comme à chaque début de semaine le site français Footmercato dévoile le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés.



Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Et son absents dans ce short list Leonel Messi et Cristiano Ronaldo.



Seuls les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 7e bilan de la saison, on remarque un changement en tête puisque c'est le Nigérian Paul Onuachu qui se replace. L'attaquant de Genk a frappé fort puisqu'il a inscrit un doublé ce dimanche contre Antwerp (4-2). Il compte désormais 14 buts en 14 matches de Jupiler League.



Une performance de qualité qui lui a permis de doubler Robert Lewandowski, qui trônait jusque-là fièrement en tête. Le buteur polonais est resté muet lors du choc contre le RB Leipzig (3-3), bien cadenassé par Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Néanmoins, son début de saison reste très solide avec 12 buts en 9 matches. C'est un peu mieux que Dominic Calvert-Lewin, qui complète le podium. L'attaquant anglais d'Everton a de nouveau fait parler la poudre ce samedi contre Burnley, même si ça a été insuffisant pour faire gagner son équipe (1-1). Meilleur buteur de Premier League, l'attaquant de 23 ans se retrouve désormais crédité d'un très bon bilan de 11 buts en 11 matches. Juste au pied du podium, Zlatan Ibrahimovic n'a pas pu s'illustrer blessé. Le Suédois affiche tout de même des statistiques indécentes avec 10 buts en 6 matches.



Kylian Mbappé et Heung-min Son suivent

Juste derrière, en cinquième position c'est Erling Braut Håland qui suit. Également blessé, le buteur du Borussia Dortmund reste donc bloqué à 10 buts en 8 matches. Un bilan semblable de celui qui remonte au fil des semaines, Pedro Gonçalves. Le milieu offensif du Sporting CP continue de régaler avec un but contre Famalicão ce samedi (2-2). En septième position, on retrouve le seul représentant français et de Ligue 1, Kylian Mbappé. Régulier, le natif de Bondy a de nouveau trouvé la faille lors de la victoire des siens contre Montpellier (3-1). Également dans ce peloton de joueurs à dix buts, l'attaquant malien Sekou Koita a lui été muet avec le Red Bull Salzbourg lors de la défaite contre l'Admira (1-0).



En neuvième position, on retrouve Heung-min Son éblouissant depuis le début de la saison. Le Sud-Coréen a marqué hier un sublime but contre Arsenal (2-0) et s'est montré de nouveau en grandes jambes. Autre attaquant de Genk qui forme un duo de choc avec Paul Onuachu, Théo Bongonda s'empare de la dixième place suite à un nouveau but contre Antwerp (4-2). Raphael Holzhauser (Beerschot) et Giorgos Giakoumakis échouent aux portes de ce top 10 avec 10 réalisations. C'est un peu mieux que Jamie Vardy (Leicester), Mohamed Salah (Liverpool), Danilo (Twente), Sardar Azmoun (Zenit), Henk Veerman (Heerenveen) et Steven Berghuis (Feyenoord) qui suivent à 9 buts. Derrière, plusieurs joueurs se retrouvent avec 8 réalisations à l'image de Thomas Henry (Louvain), Boulaye Dia (Stade de Reims), Shahbab Zahedi (Olimpik Donetsk), Patrick Bamford (Leeds United), Cristiano Ronaldo (Juventus), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Ilombé Mboyo (Courtrai), Artem Dzyuba (Zenit), Jordan Larsson (Spartak Moscou), Ezequiel Ponce (Spartak Moscou), Harry Kane (Tottenham) et Romelu Lukaku (Inter Milan).



Le classement des top buteurs européens

1) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 14 buts en 14 matches (1077 minutes)



2) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 12 buts en 9 matches (727 minutes)



3) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 11 buts en 11 matches (970 minutes)



4) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 10 buts en 6 matches (529 minutes)



5) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 10 buts en 8 matches (651 minutes)



6) Pedro Gonçalves (22 ans/Portugal/Sporting CP) - 10 buts en 8 matches (684 minutes)



7) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 10 buts en 9 matches (604 minutes)



8) Sekou Koita (21 ans/Mali/Red Bull Salzbourg) - 10 buts en 10 matches (527 minutes)



9) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 10 buts en 11 matches (911 minutes)



10) Théo Bongonda (25 ans/Belgique/Genk) - 10 buts en 11 matches (920 minutes)