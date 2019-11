Le classement des tops buteurs européens : Papiss Demba Cissé échoue aux portes du top 10 avec 9 réalisations

Comme chaque lundi Footmercato dévoile le classement des meilleurs buteurs européens. Et comme à chaque bilan, un homme domine de la tête et des épaules la concurrence : Robert Lewandowski. L’attaquant polonais a tout simplement marqué au minimum un but lors de chacune des dix premières journées de Bundesliga. Ce week-end, il a fait parler la poudre contre l’Eintracht Francfort. Cela n’a toutefois pas pu empêcher le Bayern Munich de s’incliner 5-1 face aux Adler. Il compte 14 réalisations à son actif. Pour autant, il doit se méfier, car derrière lui, un homme revient à vive allure.



N’ayant pas marqué, Le Sénégalais Papiss Demba Cissé (Alanyaspor), Adis Jahovic (Yeni Malatyaspor), Artem Dzyuba (Zenit), Romelu Lukaku (Inter), Timo Werner (RB Leipzig) et Tammy Abraham (Chelsea) échouent aux portes du top 10 avec 9 réalisations.



Le classement des meilleurs buteurs européens au 04/11/2019 :



1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 14 buts en 10 matches (871 minutes)

2) Ciro Immobile (29 ans/Lazio/Italie) - 13 buts en 11 matches (847 minutes)

3) Junior Moraes (32 ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) - 11 buts en 12 matches (948 minutes)

4) Donyell Malen (20 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 10 buts en 10 matches (869 minutes)

5) Jamie Vardy (32 ans/Leicester/Angleterre) - 10 buts en 11 matches (990 minutes)

6) Dieumerci Mbokani (33 ans/Antwerp/RD Congo) - 10 buts en 13 matches (1165 minutes)

7) Eldor Shomurodov (24 ans/FK Rostov/Ouzbékistan) - 10 buts en 15 matches (1307 minutes)

8) Aleksandr Sobolev (22 ans/Krylia Samara/Russie) - 10 buts en 15 matches (1335 minutes)

9) Sergio Agüero (31 ans/Manchester City/Argentine) - 9 buts en 10 matches (665 minutes)

10) Wissam Ben Yedder (29 ans/AS Monaco/France) - 9 buts en 10 matches (746 minutes)