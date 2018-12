Le conseil du Pr Souleymane Bachir Diagne à Sadio Mané

Philosophe de renom, le Pr Souleymane Bachir Diagne maîtrise également la dialectique du football. Dans un entretien avec Radio Sénégal repris par "Les Échos", le Professeur révèle avoir partagé le ballon en compagnie des Christophe Sagna et Chérif Sène, avant d'évoquer "le cas particulier" de Sadio Mané à qui, il a envie de donner un conseil.



"J'ai envie d'appeler Sadio Mané, qui ressent de la frustration parce qu'il n'est pas aussi brillant en équipe nationale qu'avec Liverpool, pour lui dire soit patient déjà que tu n'as pas mal fait", a dit le professeur à Columbus University, aux États-Unis,



Et l'éminent passeur d'idées d'embrayer sur l'équipe nationale de football qui n'arrive toujours pas à glaner un trophée continental : "Nous avons été en ¼ de finale de Coupe du monde. Lors du dernier Mondial, si nous regardons froidement, avec les équipes que nous avons rencontrées, c'était possible de passer, avec un carton jaune de moins. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille changer de fusil d'épaule. Car, nous avons un entraîneur et des joueurs capables de nous valoir beaucoup de satisfactions".