Le couvre-feu à Dakar et Thiès prolongé pour un mois (médias)

Le couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès qui devrait prendre fin samedi "sera prolongé pour 1 mois non renouvelable", selon des informations de la RFM, qui précise que "le décret est déjà signé" par le président Macky Sall.Selon nos confrères, l’état d’urgence sanitaire tout comme les autres mesures d’interdictions sont aussi "maintenus", car la situation de la progression fulgurante de la maladie à coronavirus "n’exige pas un assouplissement de restrictions".Ce couvre-feu instauré depuis janvier dans les régions de Dakar et Thiès n’a pas pu empêcher que les nouvelles infections partent à la hausse , en raison de la baisse des températures et des arrivées internationales en provenance des pays impactés fortement par la Covid-19, d’après une étude du Bureau de Prospective Economique (BPE).Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 32 378 cas positifs dont 26 624 guéris, 787 décès et 4 966 patients encore sous traitement.