Le croissant lunaire aperçu en Côte d'Ivoire

La fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne musulman sera célébrée le vendredi 21 avril en Côte d’Ivoire, après observation du croissant lunaire à Bondoukou et Attecoubé, informent le Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites (CODIS) et le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM).