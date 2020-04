Le dépôt des états financiers de l’exercice 2019 est reporté au 30 juin 2020

En raison de la pandémie du Covid-19, la Direction générale des Impôts et des Domaines informe les contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE) et de la Direction des moyennes Entreprises (DME) que le dépôt des états financiers de l’exercice 2019, initialement fixé au 30 avril 2020, est reporté au 30 juin 2020. Pour cette échéance, un dispositif de dépôt en ligne sera mis à la disposition des contribuables concernés.



Toutefois, ce report ne concerne pas les déclarations d’Impôt sur les Sociétés (IS) et d’Impôt sur le Revenu (IR) dont le délai de souscription reste maintenu au 30 avril 2020, ainsi que le paiement du deuxième acompte provisionnel.