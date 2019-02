Le député Bara Doly Mbacké pris à partie par des militants après une audience ratée avec Wade

C'était chaud à Touba hier-vendredi, où l'ancien président de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade, s'était rendu pour rencontrer son guide religieux le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Après avoir été témoin d’une altercation entre sa délégation qui forçait la porte de sécurité et des militants qui semaient le désordre dans la résidence de Khadimoul Rassoul, voila une autre scène indésirable qui s'est produit à sa sortie du Palais de Touba.



En effet, des militants et responsables politiques du département de Mbacké et aux alentours venus en masse voulaient s'entretenir avec leur leader politique. Et comme l'audience ne leur a pas été acceptée ses « Wadistes » ont tout simplement claqué la porte pour se défouler. Des cris, insultes, et injures raisonnaient de partout pour s’adresser au député Cheikh Bara Doly qu’ils ont dénommé « de traître » , en l’accusant de tout manœuvrer.



La vidéo de l'incident, prise par le reporter de PressAfrik qui était sur place, a été supprimé par un policier.