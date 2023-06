Le député Birame Soulèye Diop et Bentaleb Sow placés en garde à vue

Le député Birame Soulèye Diop et Bentaleb Sow, tous deux membres du Parti Pastef de Ousmane Sonko ont été arrêtés et placés en garde à vue l'un à la Sûreté urbaine (Su) et l'autre à la Section de recherche (Sr). En effet, M. Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan wi a été interpelé mercredi, par le commissariat de Dieuppeul à la Cité Keur Gorgui.



Accompagné de ses collègues députés, le maire de la commune de Thiès Nord était venu rendre visite à Ousmane Sonko, bloqué chez lui par les forces de l'ordre.



Peu après, c'est la Sr qui a cueilli Bentaleb Sow, proche de Ousmane Sonko. Il rendait compte régulièrement de la "résistance" des veilleurs de Ziguinchor qui avaient barricadé le domicile de Sonko à Néma ( sud).



Ill a été arrêté dans un hôtel à Dakar. Les gendarmes, qui le pistaient sans doute, ont suivi son épouse pour lui mettre la main dessus. Sa garde était motivée pour "nécessité d'enquête".