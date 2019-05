Le dernier mot de Macky à l'opposition: "Je ne suis plus dans les affaires de (manigances)"

Serait-ce un aveu qui incrimine le Président sur tout ce dont l'accusaient ses challengers durant la période électorale et pré-électorale ? En voulant rassurer l'opposition, le chef de l'Etat Macky Sall a déclaré ne plus être dans des combines et manigances tendant à le maintenir au pouvoir. Est-ce à dire qu'il y était ?



"Je veux qu'il y ait une confiance, pour qu'on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus dans les affaires de ndiouthie ndiathie (manigances). Il n' y a plus danger pour moi. je n'ai rien à perdre en ce moment. Le seul enjeu pour moi, c'est le Sénégal. Je réaffirme ici mon ouverture , ma disponibilité, mon engagement sans réserve a accompagner cet exercice de dialogue national", a-t-il dit en clôturant le lancement du Dialogue national, ce mardi 28 mai.