Le dialogue est la seule issue qui peut nous amener vers un Sénégal de paix, selon un élu

Le dialogue national est la seule issue qui peut installer le Sénégal dans la paix et dans l’émergence, a estimé que maire de Hann/Bel-Air, Babacar Mbengue, lors de la remise de subventions aux écoles élémentaires de sa commune.



« Il est toujours bon de dialoguer, c’est ce que nous faisons à Hann /Bel-Air dans le cadre de l’éducation. Le dialogue national est la seule issue qui peut installer le Sénégal dans la paix et dans l’émergence », a dit l’élu.



Par ailleurs, le maire a remis des tables-blancs, des aides scolaires et une subvention au collectif des directeurs d’école de la commune d’une valeur de 89 milliards F CFA. « C’est un élément extrêmement important dans notre programme éducatif », souligne M. Mbengue.