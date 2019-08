Le film «Atlantique» de Mati Diop projeté dans une salle comble du Grand Théâtre vendredi

Ce fut une ovation ce vendredi soir dans la salle du Grand théâtre de Dakar. Un moment que la réalisatrice Mati Diop attendait avec impatience. « Au-delà du choix que je voulais raconter, au-delà d’un film tourné au Sénégal en wolof, la finalité a toujours été cette soirée, que le film rencontre le public, son public, le public sénégalais. »



Dans ce film social et fantastique, qui raconte les réalités de la jeunesse sénégalaise à travers le portrait d’un couple que la mer et la mort vont séparer,

Mati Diop a tenu, par la preuve, à tordre le cou aux idées reçues.



« Quand je fais Atlantique, raconte la réalisatrice, je voudrais aussi montrer que tout est là ici, à Dakar, au Sénégal, en Afrique pour faire des films qui n’ont rien à envier à ceux que l’on fait en Europe ou à Hollywood. Qu’ils gagnent des prix à Cannes ou pas. »



À la sortie de la projection, ils étaient nombreux à dire leur satisfaction, comme Abdoul Latif Coulibaly, alors ministre de la Culture au moment de coproduire le film : « Vraiment ce film-là, au résultat final, je dis ouf et bravo ! C’est un film magnifique par l’écriture cinématographique, par le thème mais aussi par la subtilité de ce film. »



Après cette avant-première, de nombreuses projections sont prévues. Notamment à Thiaroye, en banlieue de Dakar, où a été tourné le film, mais à une date encore inconnue.



Rfi