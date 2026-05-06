Mondial 2026 : pourquoi l’Ambassade des USA refuse le visa à des membres de la Fédération sénégalaise de football

Selon le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce mercredi, l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar a rejeté les demandes de visa de «plusieurs membres» du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), dans le cadre de la Coupe du monde de football 2026. D’autres membres ont, cependant, été invités à fournir un complément d’informations.



Initialement, la FSF avait déposé, mardi 28 avril 2026, une liste de demande de visa incluant les membres du Comex et des invités. Les personnes concernées par ce refus seraient au moins six (06), dont Amadou Kane (4ème vice-président de la FSF), Moussa Mbaye (président du Stade de Mbour et membre de la Commission des finances), et Modou Fall (président de l’AS Pikine).



Pour rappel, le Sénégal et la Côte d’Ivoire font face à des restrictions de visas USA depuis début 2026 en raison de taux élevés d'immigration irrégulière (visa overstay). Les USA imposent des cautions allant jusqu'à 15 000 $ (env. 9 millions FCFA) à certains voyageurs des deux pays et ont même suspendu des visas d'immigrant pour les deux pays. Selon le département de la Sécurité intérieure, le Sénégal affiche un taux de dépassement de 4,30 % pour les visas touristiques et de 13,07 % pour les visas étudiants.



Contactée par nos confrères de L'Observateur, l'Ambassade des États-Unis à Dakar a apporté des éclaircissements. Selon son porte-parole, si le président Trump a suspendu partiellement l’entrée des citoyens sénégalais, des exceptions existent.



«Tout athlète ou membre d'une équipe sportive, y compris les entraîneurs et le personnel de soutien nécessaire, voyageant pour la Coupe du monde ou tout autre événement sportif majeur, est exempté de cette suspension au titre de l'article 212(f)», précise l’Ambassade, ajoutant que les Etats-Unis ne délivrent «aucun visa tant qu'un demandeur n'a pas démontré, à la satisfaction de l'officier consulaire, qu'il est éligible selon la loi américaine.»



En attendant les compléments d'informations et de nouvelles demandes de Visa, la prochaine Coupe du monde se déroulera aux USA, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet 2026. Le Sénégal évoluera dans le Groupe I. Les Lions de la Teranga débuteront la compétition par un choc face à la France, le mardi 16 juin 2026, avant d’affronter la Norvège (22 juin) et l’Iraq (26 juin).