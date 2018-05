Le front s'intensifie à l'Ucad : acculés et dominés par les étudiants, les policiers reviennent avec du renfort

Les affrontements continuent à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( Ucad ) et sur l'avenu Cheikh Anta Diop entre étudiants et forces de l'ordre.

Au moment où ces lignes sont écrites, les policiers sont revenus avec un grand renfort après avoir été acculés et poussés à reculer par des centaines d'étudiants déterminés à en découdre avec eux.



Pour rappel, les échauffourées ont débuté après l'annonce de la mort par balle de l'étudiant Mohamed Fallou Sène à l'Université Gaston Berger, lors d'un mouvement de colère pour réclamer le paiement des bourses, ce mardi 15 mai.