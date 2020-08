Le jeune sénégalais Lamine Ndao signe à l’US Concarneau (National 1 France)

L’US Concarneau enregistre un nouveau renfort. Il s’agit de Lamine Ndao, l’attaquant sénégalais de 25 ans. L’officialisation de cette opération a été faite le jeudi dernier.



Désormais ancien joueur du Gazélec Ajaccio, Ndao a rejoint le club de division inférieure. Il s’engage en faveur de Concarneau, un club de National (3ème division). L’attaquant de 25 ans va donc apporter son expérience à sa nouvelle formation qui est très ambitieuse par la saison à venir.



« C’est un attaquant complet qui a déjà prouvé ses qualités de buteur en Ligue 2 et en National. Il devrait s’acclimater facilement dans le groupe et être opérationnel rapidement », a déclaré Stéphane Le Mignan, l’entraineur de Concarneau, sur le site officiel du club, rapporté par Africa Top Sports.



Notons que Lamine Ndao a été formé à Valenciennes. Il a connu quelques clubs dans sa carrière. Entre autres, l’US Quevilly-Rouen, Waasland-Beveren (Belgique) et le Gazélec Ajaccio.