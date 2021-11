Le jeune sénégalais Mohamed Mbougar Sarr sacré Prix Goncourt 2021

C'est le sacre d'un auteur et d'éditeurs méconnus voire inconnus du grand public. Six membres de l'Académie Goncourt sur dix ont choisi de distinguer Mohamed-Mbougar-Sarr à seulement 31 ans, pour son quatrième roman : La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey - Jimsaan). Déjà salué par la critique, le romancier sénégalais et ses éditeurs obtiennent le titre suprême après Hervé Le Tellier, dont le roman L'Anomalie (Gallimard) avait généré l'an dernier en librairie un engouement jamais vu depuis L'Amant, de Marguerite Duras en 1984.



La confirmation de quantité de prix et de sélections



Ces plus de 450 pages entrent au panthéon de la littérature, après avoir déjà été retenues notamment dans les listes du Médicis, du Femina ou encore du Renaudot ! Le grand public découvre à peine Mohamed Mbougar Sarr quand la critique (8 des 14 critiques littéraires interviewés par Livres Hebdo) en faisait un favori du Goncourt. Ce fils de médecin, aîné d’une famille de sept garçons, a déjà collectionné les prix depuis son Sénégal natal : de philosophie, d'histoire, de la jeune écriture francophone, du roman métis ou encore prix Littérature-Monde – Étonnants Voyageurs pour Silence du chœur (Editions présence africaine, 2017). Meilleur élève des classes de Terminale au Concours général de 2009, passé en classes préparatoires littéraires au lycée Pierre-d'Ailly de Compiègne, avant de poursuivre son cursus à l’École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS).



Avec France Culture