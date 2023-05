Le journaliste Babacar Touré inculpé, puis placé sous contrôle judiciaire

Le journaliste Babacar Touré a été inculpé pour diffamation, mise en danger de la vie d'autrui et diffusion de fausses nouvelles, a appris PressAfrik auprès de son avocat.



Le directeur de publication de Kewoulo a été mis en liberté provisoire, puis placé sous contrôle judiciaire avec obligation d'émerger le 1er vendredi de chaque mois et de déposer son passeport dans le délai d'une semaine à compter de ce jour.



Pour rappel, Touré a été convoqué à la Division des investigation criminelles (DIC) suite à la plainte de Frérérick NAPEL, ex-policier. Il a été auditionné mercredi et a eu une confrontation avec ce dernier.