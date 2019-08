Le journaliste Madiambal Diagne réagit suite à la plainte de l'ancien PM Abdoul Mbaye

Le journaliste Madiambal Diagne, a réagi suite à la plainte de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Il confirme avoir reçu la plainte de ce dernier. Ainsi, le patron du journal Le Quotidien invite Abdoul Mbaye à se présenter à l’audience le 08 aout.

« La seule chose qui m’intéresse, c’est qu’il répond présent le jour de l’audience. Encore une fois, je le supplie de se déplacer à l’audience, prévue le 8 août prochain et j’invite aussi tout le public à y assister », a dit M Diagne.

Concernant l’affaire Habré, le patron du groupe de presse Avenir communication soutient avoir en sa possession toutes les preuves.« J’ai la preuve de tout ce que j’écris, je l’ai dit et souligné plusieurs fois. Je détiens la preuve de tout ce j’avance et j’espère qu’Abdoul Mbaye viendra à l’audience comme je l’ai dit tantôt et que vous-mêmes vous viendrez », a-t-il conclu.

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, qui soutenait en avoir assez des attaques par voie de presse du patron du groupe de presse Avenir Communication, Madiambal Diagne a déposé une plainte contre lui et son journal « Le Quotidien ».

L'audience est fixée au 8 août prochain. En réponse aux attaques du journaliste qui, notamment, le taxe de donneur de leçons qui ne s'applique pas ses propres conseils, le banquier avait promis de le traduire en justice s’il n’arrêtait pas.