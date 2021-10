Le journaliste sénégalais Hamadou Tidiane Sy primé à Bruxelles

L’homme de média sénégalais Hamadou Tidiane Sy a été désigné par le Jury de la 7 ème édition du Rebranding Africa Awards comme Lauréat 2021 de la Catégorie « Media Leadership » pour sa contribution inestimable dans le paysage médiatique africain à travers Ouestaf News qui s’inscrit dans une démarche de production d’informations fiables à l’endroit de l’opinion publique.



Ce prix récompense également son leadership en matière de formation de journalistes et de professionnels de la communication à travers l’E-jicom, établissement devenue une référence en matière de formation des professionnels des médias et de la communication sur le continent.



La 7ème édition du Rebranding Africa Forum, vient de s’achever par une cérémonie lors de laquelle le prix a été attribué. La rencontre s’est tenue cette année les 29 et 30 Octobre 2021 à Bruxelles, autour du thème : « les opportunités de la révolution numérique pour le continent africain ». Communément appelé le RAF, ce rendez-vous international est une initiative du journaliste camerounais, Thierry HOT, un ancien de BBC et d’Africa 24 qui officie au palais Kosyam de Ouagadougou en qualité de conseiller du Président burkinabé Marc Christian KABORE. Hamadou TIdiane SY assure par ailleurs la vice-presidence du CENOZO.



Source: Confidential Afrique