Le juge va-t-il réaliser le "vœu" de Barth de rejoindre Khalifa Sall en prison ?

C'est ce mardi 17 avril 2018 que Barthélémy Dias va être fixé sur son sort après avoir été jugé le 6 avril dernier pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Lors de son audience, le maire de Mermoz-Sacré coeur déclarait devant la barre ne pas vouloir rentrer chez lui."Je remercie tout le monde. Je ne souhaite pas rentrer à la maison. Et j'ai pas envie de rentrer à la maison. Mon frère que j'ai rejoint en prison est détenu là-bas. Je peux vous donner les éléments qui prouvent que le procès de Khalifa Sall n'a pas été équitable. Si certains ont été choqués par mes propos, je m'en excuse. Je souhaite dire que sur la constitution, que je n'ai jamais insulté un magistrat. J'ai parlé d'une certaine magistrature, d'une très haute magistrature. Pour faire des règlements de compte politiques. (...) Le verdict rendu par le juge Malick Lamotte sur l'affaire Khalifa Sall est injuste. Je parlais au sens figuré. La Constitution me permet. Je n'ai pas cité des magistrats, mais des comportements. Khalifa Sall ne mérite pas ça. Le peuple sénégalais ne mérite pas ça. A ce titre, je préfère me torde de ma liberté pour combattre cette injustice", disait-ilReste à savoir si le juge Yakham Keita va réaliser le souhait de Dias-fils en lui condamnant à une peine de prison de 2 ans de prison comme le veut le procureur de la République. verdict dans les prochains minutes de cette journée