Le khalife général des mourides au Président : "je vous porte au plus profond de mon cœur"

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a reçu, ce samedi à Touba, la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l’État s’est déplacé pour présenter ses condoléances au guide religieux, suite au récent décès de plusieurs de ses proches.



Parmi les disparus de la communauté mouride figurent notamment le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, ainsi que Serigne Moustapha Saliou Mbacké, fils de l’ancien khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké, rappelé à Dieu il y a peu.



À cette occasion, le khalife général des mourides a exprimé sa satisfaction quant à la démarche du chef de l’État. « Tous ceux dont je suis certain de la foi et de la croyance en Dieu, je les porte au plus profond de mon cœur. Je ne pouvais pas ne pas vous le dire, et j’en prends Dieu à témoin. Ma seule destinée est d’aimer Dieu. Ainsi, j’aime tous ceux qui partagent cette même conviction. »