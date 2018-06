Le maire de Ouakam, Samba Bathily mis en examen

La justice sénégalaise semble décider à assainir une bonne fois pour toute les collectivités territoriales. En effet, on note de plus en plus des histoires impliquant des maires ou de simples conseillers municipaux, et la plupart du temps, c'est une histoire de foncier qui vient les enfoncer.



La dernière en date est la mise en examen de l’édile de Ouakam, Samba Bathily depuis mardi, et qui, cependant bénéficie d’une liberté provisoire. Cette décision prise par le doyen des juges repose la lancinante de la question des choix de nos dirigeants. Car, de Sangalkam à Sédhiou en passant pas Kaolack, Bambali entre autres, des élus locaux ont maille à partir avec la justice.