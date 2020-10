Le malaise Antoine Griezmann enflamme l'Espagne, le retour de CR7 à Turin crée un scandale d'État

Griezmann déclenche un malaise en Espagne

La polémique CR7 tourne à l'affaire d'État

Le Barça tente de trouver une porte de sortie à Dembélé

Une petite phrase lâchée sur TF1 et tout s'enflamme. Mercredi soir, après la victoire de l'Équipe de France en Croatie (2-1), Antoine Griezmann est venu répondre aux questions au micro de la chaîne de télévision française. Et le champion du monde en a profité pour parler de son positionnement sur le terrain : *«Deschamps sait où me mettre sur le terrain. Donc je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et des coéquipiers.» Pour Marca*, cette phrase était surtout à destination de son entraîneur au FC Barcelone, Ronald Koeman, qui pour le moment l'utilise surtout sur un côté. Mais Griezmann est semble-t-il plus à l'aise dans l'axe et tente de le faire comprendre à son coach. Le message va-t-il passer ?Testé positif au Covid-19 il y a deux jours, Cristiano Ronaldo a de suite été placé à l'isolement avec la sélection portugaise. Mais quelle ne fût pas la surprise de tout le monde du foot lorsqu'on a appris que le joueur de la Juventus était finalement rentré quelques heures plus tard à Turin. On a appris qu'un avion médicalisé l'avait rapatrié auprès de son club, où, là aussi, il a été placé à l'isolement. Mais il n'en fallait pas plus pour déclencher une polémique en Italie. Selon certains, CR7 a délibérément contourné le protocole sanitaire. C'est ce que pense notamment le Ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora. Interrogé sur le sujet, il a répondu par l'affirmatif. De quoi faire dire à la Gazzetta dello Sport que le cas Cristiano Ronaldo s'est transformé «en scandale d'État». La polémique est loin d'être terminée.Sport nous le rappelle encore une fois ce matin : le FC Barcelone va tout faire pour recruter Memphis Depay, l'hiver prochain. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais veut bien rejoindre les Blaugranas, mais doit attendre que ces derniers se débarrassent de plusieurs de leurs indésirables. Ceci afin de dégager des salaires importants de la masse salariale et surtout faire de la place sur le front de l'attaque au Néerlandais. Pour cela, deux hommes sont dans le viseur selon la publication catalane : Martin Braithwaite et surtout Ousmane Dembélé. Le Français serait plus que jamais sur la sellette et le Barça lui chercherait même activement une porte de sortie cet hiver. Resté contre la volonté de ses dirigeants cet été, Dembélé est tout proche désormais de plier bagage.Revue de Presse Footmercato