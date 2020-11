Le marché Tilène de Ziguinchor reconstruit sera livré dans 6 mois

Le 11 août 2018, le marché Tilène de Ziguinchor était dévasté par un violent incendie. Près de 360 cantines étaient parties en fumée. Plus d’un milliard de pertes. Un véritable drame qui avait secoué toute la ville. Le président de la République avait quelques semaines après pris l’engagement de reconstruire totalement cet important édifice de la ville de Ziguinchor. La promesse a été tenue. Les travaux ont été confiés à l’AGETIP qui a, dans une démarche inclusive partagée avec les bénéficiaires, bouclé les études architecturales et techniques.



C’est alors pour voir sur le terrain l’évolution du chantier que le directeur général de l’AGETIP El Hadji Malick Gaye a entamé une visite de 72 h hier à Ziguinchor. Ce dernier accompagné de son équipe et des autorités locales notamment le gouverneur de la Région et le maire Abdoulaye Baldé, a informé que pour le projet de reconstruction, toutes les commodités liées à un marché moderne ont été intégrées. Les questions liées à la sécurité et à l’hygiène ont été prises en compte. Les travaux connaissent un rythme d’exécution satisfaisant. C’est ainsi que le Dg de l’AGETIP a annoncé que la livraison du marché entièrement reconstruit sera fait dans un délai de six mois.



Cette visite a permis de voir renaître l’espoir chez les centaines de victimes de l’incendie du marché. Le collectif des commerçants impactés n’a pu s’empêcher d’afficher sa satisfaction. « Nous sommes très satisfaits de voir se matérialiser les engagements du président de la République en direction d’une reconstruction intégrale du marché Tilène ravagé par les flammes il y a deux ans. Le Directeur général de l’AGETIP nous a toujours affiché une constance dans ses engagements, une constance qui a abouti aujourd’hui à ce à quoi nous sommes en train d’assister à savoir le bon déroulement des travaux » a dit Ousmane Faye président du Collectif des commerçants du marché Tilène de Ziguinchor.



Avant l’étape du site du marché Tilène, le Directeur général de l’AGETIP s’est d’abord rendu à l’université Assane Seck de Ziguinchor pour constater de visu l’évolution des chantiers d’extension du campus pédagogique. Sur place, le Recteur et le directeur du CROUS ont exprimé leur satisfaction quant à la collaboration avec Agetip qui leur permet d’achever les nombreux chantiers laissés en rade. Le siège du Crous connaît un niveau d’avancement satisfaisant avec une qualité certifiée. «Il y’avait dans cette institution universitaire, plusieurs chantiers qui étaient l’arrêt, mais nous remercions au passage le Recteur qui nous a fait confiance. Ce qui nous a permis de reprendre les travaux et d’en finaliser une partie dans des délais très raisonnables » a expliqué El Malick Gaye.



L’étape de Bignona et la création d’emplois

La ville de Bignona a reçu ensuite la délégation conduite par le directeur général de l’AGETIP. Sur place, El Hadj Malick Gaye a visité la plateforme économique intégrée. « Cette plateforme s’appuie sur quatorze mini-plateformes et quinze magasins de stockage. Ce projet permettra aux agriculteurs de pouvoir stocker leurs produits, de pouvoir les transformer et d’assurer une très bonne commercialisation en créant le maximum d’emplois » a-t-il expliqué. Ces différents projets développés dans le Sud permettent à l’AGETIP de générer des milliers d’emplois pour lutter contre l’émigration clandestine.



El Hadj Malick Gaye n’a pas manqué de saluer le paquet de stratégies définies par le chef de l’Etat mis en œuvre par différents organes et structures dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine. Il a en profité pour dévoiler la contribution de l’AGETIP dans ce combat contre l’oisiveté des jeunes. « AGETIP dans ses missions originelles, c’est de créer des emplois, de favoriser la création de PME, PMI pour pouvoir fixer les jeunes. Aujourd’hui rien que dans le marché de Tilène, nous utilisons des centaines de jeunes, nous avons des projets de voirie avec la mairie de Ziguinchor où nous allons créer des milliers d’emploi, nous sommes en relation avec le Bureau international du Travail et selon les ratios du BIT, des milliers d’emplois seront créés » a laissé entendre le directeur général de l’ AGETIP et d’ajouter que l’Etat du Sénégal a mis en place une stratégie de travaux à haute intensité de main d’œuvre pour endiguer ce fléau.



AGETIP en tant que bras technique du gouvernement est en train de prendre cette dimension dans l’exécution des projets en Casamance.



