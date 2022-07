Le marché central de Ourossogui ravagé par un incendie

Plus de 200 cantines sont parti en fumée. C’est le bilan de cet incendie déclaré au marché de Ourossogui. Ce feu, dont l’origine est encore inconnue, n’a rien laissé sur son passage. Boutique et hangars tout a été ravagé par les flammes dans la nuit.



Les éléments des sapeurs-pompiers avisés, ont vite réagi. Mais malheureusement, l’anarchie dans les installations, ne leur a pas permis d’agir correctement. Les camions-citernes mobilisés à cet effet, ne parviendront pas à accéder aux flammes. Ce sont des jeunes volontaires qui agissent face à l’ampleur des flammes.



Le gouverneur Matam à lui mobiliser l’armée. C’est après plus de 2 heures de temps que le feu a été finalement maitrisé, livre la RFM.