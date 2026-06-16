Le marché sénégalais des assurances mise sur le pétrole, le gaz et les mines pour doper sa croissance

Les compagnies d'assurances sénégalaises veulent capter une part majeure des retombées du secteur extractif. Réunie en conférence de presse lundi à Dakar, la Fédération sénégalaise des sociétés d’assurances (FSSA) a annoncé son intention de renforcer sa participation dans la couverture des projets pétroliers, gaziers et miniers, désormais identifiés comme le principal levier de croissance du secteur.



« Aucun investisseur n’engage des centaines de milliards de francs CFA sans disposer d’un mécanisme de protection contre les risques », a martelé le président de la FSSA, El Hadji Amar Kébé. Selon lui, le démarrage de la production des plateformes de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim ouvre des perspectives inédites pour couvrir les infrastructures, les transports et les responsabilités civiles liés à ces méga-projets.



La carte de la mutualisation locale Pour capter ces flux financiers et maximiser la rétention locale des primes d’assurance, le marché national a choisi de bannir la concurrence « contreproductive ». La FSSA a ainsi mis en place un « pool d’assurances » dédié aux risques pétroliers et gaziers. « Nous avons fait le choix de la mutualisation, afin que les retombées profitent à l’ensemble du marché et que les capacités locales soient renforcées », a expliqué M. Kébé, précisant que ce modèle de gestion inspire déjà d'autres pays de la région, comme la Côte d'Ivoire.





Au-delà des hydrocarbures, les assureurs ciblent également les grands chantiers de transformation économique du pays, tels que les ports, les aéroports et les centrales électriques.





Deuxième marché de la zone CIMA Cette stratégie d'expansion s'appuie sur la bonne santé financière du secteur. Le marché sénégalais des assurances affiche un dynamisme solide avec un chiffre d’affaires de 311 milliards de francs CFA enregistré en 2025. Cette performance permet au Sénégal de consolider sa position de deuxième marché de la zone CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance), juste derrière la Côte d’Ivoire.

