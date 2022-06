Le message d’adieu de Gareth Bale au du Real Madrid

En fin de contrat, Gareth Bale quitte le Real Madrid. Le Gallois a publié sa lettre d'adieux sux Twitter, ce mercredi. « J'écris ce message pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, les managers, le staff et les fans qui m’ont soutenu, débute le Gallois. Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le maillot blanc, le blason sur ma poitrine, jouer au Santiago-Bernabeu, gagner des titres et faire partie de ce pourquoi il est connu, gagner la Ligue des champions ».



« Je peux me retourner, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien, bien plus, poursuit-il. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli pendant que j’étais un joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable que je ne l’oublierai jamais. Je veux aussi remercier le président Florentino Perez, José Angel Sanchez et la direction pour m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons été capables de créer quelques moments qui vivront pour toujours dans l’histoire de ce club et du football. Ce fut un honneur. Merci. Hala Madrid ».