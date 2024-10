La presse espagnole s’enflamme pour le Clasico, Vinicius Jr vole la vedette à Mbappé

La presse salive avant le Clasico



Le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter ce soir au Santiago Bernabeu.« Un Clasico en Or », titre AS ce matin. « Le centre de l’univers », écrit Marca de son côté. Le média madrilène surenchéri en parlant d’un « Clasico gigantesque ». Le Clasico promet un duel spectaculaire avec sept candidats au Ballon d’Or en lice, dont Vinicius, Bellingham, et Mbappé. Pour Madrid, les options au milieu sont limitées avec Valverde et Bellingham assurés de débuter, tandis que Modric, Tchouameni et Camavinga se disputent deux places restantes. Le Barça, privé de Ferran Torres, comptera sur un trident offensif avec Lamine Yamal, Lewandowski et Raphinha. Ce premier Clasico pour Mbappé et Flick mettra aussi à l’épreuve la défense haute des Catalans et le jeu offensif d’Ancelotti tentera, lui, de contrer cette pression intense.





Le duel Vinicius Jr-Lamine Yamal passe devant Kylian Mbappé



Pour Mundo Deportivo, ce match va être commandé par Vinicius Jr et Lamine Yamal. Pareil pour AS qui parle d’un duel électrique entre les deux jeunes devenues des superstars mondiales. On a le grand favori pour le Ballon d’Or d’un côté et le jeune prodige du Barça de l’autre. Vini, c’est 8 buts et 5 passes décisives cette saison et Lamine Yamal c’est 5 buts et 7 offrandes. De quoi reléguer Kylian Mbappé au second plan. De son côté, le Barça ne craint d’ailleurs pas l’ancien joueur parisien, l’attention est davantage portée sur Vinicius Jr, selon Roger Saperas, journaliste pour la radio RAC1.





OM/PSG, un choc attendu

​

C’est le choc en France, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome ce dimanche soir. « Le grand échiquier », titre L’Equipe ce matin. Pour le média français, ce match c’est un choc et deux styles. Un match tactique qui oppose l’OM de Roberto De Zerbi, réputé pour aspirer son adversaire, au PSG de Luis Enrique, qui a plus tendance à étouffer et contourner l’équipe adverse. Dans Le Parisien, on parle d’Adrien Rabiot. "Rabiot et Paris, de l’amour ouf au divorce fou", écrit le média. Le milieu de l’OM, formé au PSG, va faire ses retrouvailles avec le club de la capitale dimanche à l’occasion du Classique.