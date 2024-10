Vinicius Jr est au bord du gouffre, le Real Madrid humilié par la presse internationale

Vinicius est à la limite



Vini est au bord du gouffre, comme l’explique AS ce matin. Le Brésilien traverse une période délicate, déjà après la déception du Ballon d’Or, perçu comme un échec symbolique de son parcours. Ce revers s’ajoute aux tensions accumulées autour de son traitement en Liga, où il ressent un manque de protection et fait face à des actes de racisme. La concurrence accrue avec des joueurs comme Bellingham et Mbappé fragilise aussi sa position de leader au Real Madrid. Son agent a sécurisé un contrat flexible jusqu’en 2027, permettant à Vinicius de maintenir des options ouvertes, dont l’Arabie saoudite, qui garde un œil sur le joueur.



Le Real Madrid critiqué par la presse mondiale



Bild se lâche en titrant « Les pitoyables », pour décrire le comportement du club madrilène. « L’Espagne au sommet mais le Real rabaissé », écrit la Provence qui relaye les propos de Marca : « cette mascarade est indigne du plus grand club du monde ». Même le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, fan du Real Madrid dit que « la victimisation du Real n’a pas lieu d’être ». En gros, comme l’écrit AS, la presse mondiale critique le Real Madrid depuis lundi soir. Mais Madrid ne décolère pas, la colère grandit, comme l’explique le Mundo Deportivo. Le Real Madrid pointe du doigt que le prix est toujours décerné en France. Selon les Merengues, tout ceci pourrait ainsi être un moyen de se venger d’avoir volé la star Kylian Mbappé l’été dernier.



Manchester United veut boucler rapidement le dossier Amorim



La situation a bougé du côté de Manchester United. Après le limogeage d’Erik Ten Hag, c’est Ruben Amorim qui va prendre sa place. « Manchester United a besoin de Amorim », titre le Daily Mirror. Le transfert d’Amorim, avec une clause libératoire de 10 millions d’euros au Sporting Lisbonne, devrait être finalisé sous peu, avec un contrat de trois ans à 7 millions d’euros par an. Mais comme l’explique le Daily Mail, il existe une période de préavis de plusieurs semaines, ce qui retarde son arrivée potentielle. United espère confirmer l’arrivée d’Amorim avant le match contre Chelsea. Par ailleurs, Pep Guardiola souligne que Ruben Amorim est l’homme idéal pour relancer Manchester United.