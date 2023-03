Le militant de Pastef, Azoura Fall évacué aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar

Le militant de Pastef les patriotes, Assane Guèye dit "Azoura Fall" vit mal son incarcération. Le mis en cause a été évacué mardi dans la soirée aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar.



« Aux urgences de l'Hôpital Principal où les policiers de la Sureté urbaine réclament ma présence au chevet de Azoura Fall en proie au stress, qui refuse toute alimentation et tout soin, nos échanges téléphoniques n'ayant rien donné », a fait savoir Me Khoureyssi Ba.



La robe noire revient aux nouvelles. Soutenant que son client après un passage à l’hôpital se présentera ce mercredi au bureau du Deuxième cabinet pour son audition.



« Alhamdoulillah. Retour à la case départ pour AZOURA FALLOU "réactivé" après des perfusions de glucose à volonté, des injections, une radiographie et des tests et analyses. Le trauma judiciaire jugulé, l'activiste a pu évacuer le stress avec d'autant plus de facilité que l'instinct de conservation et la nécessité de survie ont fini naturellement par prendre le dessus. Dès 09:00, quoiqu'affaibli, il s'en ira sous bonne escorte répondre fièrement à l'appel du destin, au 2ème cabinet, tout en ayant la claire conscience que ce ne sera pas le rendez-vous de la chose jugée. Mais un pas de plus sur le long chemin de la liberté... », a informé Me Khoureyssi Ba.



Le mis en cause est déjà écroué par le juge du 8e cabinet pour "offense au chef de l’État", Macky Sall, "outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles."



Il a été arrêté au lendemain des évènements de Mbacké. Ce, suite à ses propos à travers lesquels il accusait les gendarmes de vouloir assassiner Ousmane Sonko.