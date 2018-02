Le ministre Oumar Gueye précise : "Les pêcheurs sénégalais n'ont pas été arrêtés, mais..."

L'arrestation de 107 pêcheurs sénégalais par les gardes côtes bissau-guinéens a été encore démentie par le ministre de la Pêche Oumar Gueye. Selon lui, il s'agit plutôt d'arraisonnement et non d'arrestation.

"Il s'agit de 12 pirogues avec 107 personnes qui ont été arraisonnées. Il y a une différence entre arraisonnement et emprisonnement", précise-t-il avant d'informer que ces pêcheurs sénégalais sont "actuellement en Guinée Bissau, vaquent à leurs besoins en bonne santé", en attendant que l'administration des pêches fixe les montants des amendes.



Le ministre annonce qu'il va envoyer le Directeur des Pêches maritimes en Guinée Bissau pour voir avec son homologue comment trouver une solution. Sur la Rfm, Oumar Gueye a exhorté les pêcheurs sénégalais à se conformer aux règles et de ne pas pêcher dans les eaux où le Sénégal n'a pas d'accords.