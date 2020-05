Le ministre Oumar Youm sur le rassemblement au Terminus DDD mardi: "nous avons plus de 15 000 enseignants à transporter avec 250 bus"

Me Oumar Youm le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a effectué le déplacement au Terminus Liberté 5 en compagnie de son collègue de l'Education Mamadou Talla pour superviser le départ des enseignants en partance de Dakar, pour reprendre du servie le 02 juin prochain.



Apres un tour des bus destinés au convoyage, les deux ministres, sortis des quelques griffes d’enseignants qui les interpellaient dans la bousculade, ont dressé la feuille de route. D’après Me Oumar Youm, il s’agit d’opérationnaliser le plan de transport pour garantir la reprise des cours dans des conditions idoines. « Nous avons plus de 15000 enseignants à transporter à l’intérieur du pays par le biais d’un parc automobile qui tourne autour de 250 bus affrétés par Dakar Dem Dikk. Ceci, dans un délai de cinq jours sur une distance de 137000 km. Et pour le respect du protocole sanitaire, nous avons l’implication des services du ministère de la Santé qui assurent le contrôle des mesures édictées contre la propagation du coronavirus tout le long du convoyage des enseignants », a expliqué le ministre en charge des Transports, rapporté par nos confrères du journal Le Témoin



Selon Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale, les défaillances notées mardi dans l’organisation du convoyage des enseignants vont être résolues. A l’en croire, la journée d’hier était juste consacrée au transport des agents en service dans les régions de Thiès et de Diourbel, les plus proches de la capitale. Une sorte de rodage grandeur nature, en somme.